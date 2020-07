Marquez si è ritirato dalle qualifiche del Gran Premio in Andalusia. Il pilota spagnolo dopo nemmeno un giro di prove, è stato costretto a rientrare nei box.

Marc Marquez si è ufficialmente ritirato dalle qualifiche del Gran Premio di Andalusia. Il pilota spagnolo, che attualmente corre per la Honda, è infatti rientrato subito nei box dopo nemmeno un giro di qualificazione. Dalle prime indiscrezioni, sembra che non riusciva più a gareggiare perché avvertiva troppi dolori. Di qui la decisione di rinunciare alle qualifiche e non correre domenica. Marquez ci ha provato a tornare a gareggiare il prima possibile dopo l’infortunio, ma alla fine il suo fisico non ha retto. Adesso, il nuovo obiettivo per il pilota spagnolo è cercare invece di esserci per andare a Brno.

Marc Marquez, chi è il pilota di MotoGP

Marquez comincia la sua avventura nel mondo delle corse da giovanissimo. Inizia infatti con il minicross quando aveva sei anni e in poco tempo passa direttamente alle corse su pista. Nel 2012, dopo aver vinto il titolo in Moto2, arriva in MotoGP. Si inserisce infatti nel team della Honda affiancando Daniel Pedrosa. Marquez in quel momento aveva il compito di non far pesare troppo il vuoto lasciato da Casey Stoner, che quell’anno aveva deciso di ritirarsi. Disputa la sua prima gara in MotoGP nell’aprile del 2013 al Gran Premio del Qatar, ottenendo un incoraggiante terzo posto. Alla sua seconda gara ottiene invece la pole position, diventando così il più giovane pilota nella storia ad aver raggiunto un traguardo del genere. Ma quell’anno batte un record ancora più importante, perché riesce a vincere altre cinque volte e a vincere la MotoGP da esordiente. Marquez batte il primato che apparteneva a Freddie Spencer e diventa il più giovane pilota della massima categoria ad aver vinto il titolo.

