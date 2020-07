Tutto pronto per il match di Serie A tra Inter e Fiorentina. Andiamo a vedere dove assistere al match in diretta tv e streaming.

Manca poco al match valevole per la 35esima gioranta di Serie A tra Inter e Fiorentina. Gli uomini di Conte devono vincere se vogliono tenere aperta la corsa scudetto. Infatti se i nerazzurri non riescono a conquistare la vittoria, la Juventus potrebbe aggiudicarsi il nono scudetto consecutivo con una vittoria ad Udine. La Fiorentina, invece, ha già conquistato la salvezza ed affronta questi ultimi match senza ulteriori obiettivi.

Partiamo dall’Inter, con gli uomini di Antonio Conte dal ritorno in campo hanno iniziato a zoppicare, non trovando mai pienamente il ritmo gara, Nelle ultime quattro partite, però, i nerazzurri sembrano essersi ripresi con due vittorie e due pareggi. Adesso però è necessaria una vittoria per mantenere aperto il discorso scudetto.

Dall’altra parte la Fiorentina è riuscita ad ottenere la salvezza, conquistando tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Grande protagonista della viola è il bomber Patrick Cutrone, che sembra aver ritrovato il feeling con il goal. L’ex attaccante del Milan ha così conquistato uno spot da titolare, nonostante le prime esclusioni di mister Iachini. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Inter-Fiorentina, dove vedere il match: Sky o Dazn?

Il match della 35esima giornata di Serie A tra Inter e Fiorentina sarà offerto da Sky. La pay tv di Rupert Murdoch trasmetterà il match su tre canali: Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellitare).

Per tutti gli abbonati di Sky che non potranno assistere al match da casa, sarà disponibile gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Infatti la piattaforma Sky è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Da quest anno Sky trasmetterà le partite anche sulla piattaforma streaming affiliata NowTv. Per tutti i nuovi abbonati, NowTv offre un mese di prova gratuito in cui sarà possibile assistere ai match di Serie A. Una volta finito il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

L.P.

