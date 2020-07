Elezioni Usa, Kanye West dopo aver annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca a sorpresa sceglie il suo vice: è Jay-Z

Elezioni Usa, Kanye West non si ferma più. Dopo aver lanciato la settimana scorsa la candidatura per il partito repubblicano alla Casa Bianca, anche se nessuno ufficialmente lo sostiene, ha trovato il suo vice. Il cantante aamericano, marito di Kim Kardashian, per questa impresa impossibile vuole al suo fianco un amico e collega, Jay-Z. Rapper pure lui, miliardario copme imprenditore pure lui e con un’altra moglie ingombrante come Beyoncé.

Un’altra mossa a sorpresa dopo che nei giorni scorsi in realtà aveva indicato Michelle Tidball, una predicatrice del Wyoming. Ora invece sembra averci ripensato e sdogana un altro nome a sorpresa anche se pare che con il diretto interessato nemmeno ne abbia parlato.

Il nome di Shawn Corey Carter (così è Jay-Z all’anagrafe), è uscitio fuori durante un’intervista radiofonica con Kris Kaylin: “Sai chi è il mio candidato preferito? Ti faccio un indovinello: quando stavamo cercando di progettare il mio sito web, visto cher ora sono nel gioco sporco della politica, giusto? Ho scritto giù le iniziali di questa città, e poi ho messo Kanye 2020: chi è?”.

La conduttrice ha risposto subito Shawn Carter e West ha cominciato a sghignazzare confermando l’ipotesi. Poi però ha anche amesso che non parla con suo ‘fratello’ da diversi anni (dice nove ma in realtà è molto meno), ma questo non è un problema. Perché questo significa che i rapportoi tra di loro sono sempre buoni e non hanno bisogno di mostrare in giro false amicizie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kanye West, colpo di scena: “Mi candido alle presidenziali USA”

Elezioni Usa, la candidatura di Kanye West alla presidenza, nonostante sia molto amico con Donald Trump, è uscita due settimane fa. Il marito di Kim Kardashian sembrava tentato in realtà a proporsi per il 2024, ma alla fine ha colto tutti di sorpresa. Il più sorpreso però alla fine è stato lui, che nel suo primo discorso in pubblico ha messo insieme di tutto. Vestito in mimetica, ha fatto promesse che non potrà mani mantenere (tipo 1 milione di dolalri ad ogni donna che partorirà) accrescendo l’ipotesi che sia una bufala.

Sicuramente tra i primi a sostenerlo c’è la moglie Kim, che però ha epresso forti dubbi sul suo eventuale ruolo da First Lady vedendo come è stata trattata la moglie di Trump. E con lui ci sonon anche un paio di miliardari influenti come Elon Musk (il signor Tesla) e Mark Cuban. Quest’ultimo è il proprietario dei Dallas Mavericks e molto conosciuto in tv.

Alla fine però quella di Kanye potrebbe rivelarsi solo come una astuta mossa pubblicitaria. Sempre in queste ore infatti ha annunciato per venerdì l’uscita del suo nuovo album. Anche in questo caso nessuno sa se sia vero, ma è più vicino alla realtà di una sua eventuale candidatura.