Coronavirus, i raggi Uv non sono la soluzione per la pandemia. Lo rivela Francesco Bochicchio, fisico dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenuto quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco perché non sarebbe una soluzione attuabile.

Altro che rimedio contro il coronavirus: i raggi Uv sono dannosi e cancerogeni. Lo assicura Francesco Bochicchio, fisico dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenuto quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera.

Secondo il docente, è altamente improbabile che ricorrere a una ‘camera elettromedicale’ sia la soluzione giusta. L’idea è stata avanzata da alcuni esperti nei giorni scorsi e consiste nell’irradiare i pazienti per tre minuti così da ottenere la guarigione totale.

Coronavirus, l’esperto sconsiglia raggi Uv per la cura

Ma secondo Bochicchio non è la soluzione adatta: “Non mi risulta siano state ancora validate terapie anti Covid a base di Uv. Va ricordato che gli ultravioletti, che a seconda della frequenza si dividono in UvA, UvB e UvC, sono pericolosi per la salute tanto che ci proteggiamo dai raggi solari con le creme ed esistono normative per limitare l’uso di lampade abbronzanti che l’Oms raccomanda di non utilizzare”.

Ma non solo le onde Uv. Anche quelle UvB sono pericolose per l’uomo: “L’effetto cancerogeno degli Uv, inclusi gli UvB, è noto da tempo, sono classificati come agenti cancerogeni certi dall’Oms. Diversi Paesi, per esempio l’Australia, stanno attuando politiche per ridurre l’esposizione agli Uv di origine naturale e artificiale”.

Il motivo per cui se ne parla, tuttavia, è che: “Gli ultravioletti C sono noti da tempo come antibatterici, utili per sanificare attrezzi e ambienti disattivando il virus”. Ma: “Mai però in presenza delle persone”. Non ci sono precedenti, infatti, per quanto riguarda le persone.

In conclusione l’uomo Iss spiega perché è una soluzione difficilmente attuabile: “Alcune lampade producono ozono, che è altrettanto dannoso, e gli ambienti dovrebbero essere ventilati prima di introdurre gli utenti. È una situazione molto pericolosa. Si dicono mezze verità senza dare il giusto risalto ai rischio”.

