Per la serie ricette dolci, i cannoli alla crema: questi fantastici dolcetti gustosi e friabili sono ormai entrati nella storia della pasticceria italiana.

I cannoli alla crema sono un vero e proprio “must della pasticceria”. Non esiste bancone, infatti, che non proponga questi deliziosi dolcetti. La loro ricetta è molto semplice e si avvale di passaggi veloci. Vediamo insieme come preparare degli ottimi cannoli alla crema.

Cannoli alla crema: gli ingredienti

Farina 00: 250 g

Burro: 125 g

Sale: 5 g

Cilindri per cannoli

Acqua fredda: 75 ml

Zucchero a velo

Crema pasticcera

Tuorlo d’uovo: 1

Ricette dolci: la preparazione dei cannoli alla crema

Iniziamo la preparazione dei cannoli alla crema setacciando la farina su un piano da lavoro. Aggiungiamo il burro, tagliato a cubetti e iniziamo ad amalgamare il tutto. Dopo aver unito per bene gli ingredienti, ricaviamo un foro al centro e aggiungiamo l’acqua e il sale. Continuiamo a lavorare l’impasto. Quando il composto risulterà ben compatto e liscio, copriamolo con la pellicola e lasciamolo riposare in frigorifero per un’ora.

Trascorso il tempo necessario, setacciamo ancora un po’ di farina sul piano da lavoro e stendiamo, con l’aiuto di un mattarello, il nostro composto. Tagliamo ora la sfoglia in strisce della larghezza di circa 2 cm. Prendiamo ora gli stampi per cannoli e, dopo averli unti con un po’ d’olio d’oliva, avvolgiamoci la sfoglia. Durante questa operazione, sovrapponiamo un po’ i bordi. Mettiamo dentro una ciotolina il tuorlo d’uovo e spennelliamolo sui cannoli.

Siamo pronti per infornare: forno a 170 gradi ventilato oppure a 180 gradi statico. Inforniamo i nostri cannoli, nel forno preriscaldato, per circa 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, sforniamoli e lasciamoli freddare. Con l’aiuto di una sac a poche, inseriamoci dentro la crema pasticcera (la ricetta la troverete nel link in fondo all’articolo). Cospargiamo i cannoli di zucchero a velo e saranno pronti per essere gustati.

Per la ricetta della crema pasticcera: clicca qui

