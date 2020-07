Nuove anticipazioni per una delle serie tv più amate targate Netflix: nella nuova stagione di Lucifer Tom Ellis si sdoppierà in due ruoli

Importanti novità per Lucifer, una delle serie più seguite di Netflix, alcune anticipazioni parlano infatti di un doppio ruolo per il protagonista Tom Ellis. A quanto pare nella quinta stagione della serie entrerà in gioco l’Arcangelo Michael, il fratello gemello di Lucifer. Tom Ellis si troverà quindi a dover interpretare due personaggi che hanno già conquistato gli autori della serie tv. Joe Henderson in un’intervista ad Entertainment Weekly ha infatti parlato dell’emozione provata sul set mentre assisteva alla doppia recitazione di Tom Ellis. Ildy Modrovich, uno degli autori ha anticipato che il protagonista “interpreta due personaggi con gestualità e schemi linguistici completamente differenti”.

LEGGI ANCHE -> Serie Tv su Totti, deciso il cast: Tognazzi interpreterà Spalletti

Lucifer 5 su Netflix

La prossima e forse ultima stagione della serie tv Lucifer sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 21 agosto. Fra poco quindi i tantissimi fan delle avventure investigative del principe dell’inferno potranno sapere come andrà a finire la sua storia d’amore con la detective Chloe Decker. L’ultima stagione si era infatti conclusa con l’addio dei due innamorati a causa della scelta di Lucifer di ritornare all’inferno. La serie, ispirata ad un famoso e già amato fumetto, è molto attesa dai tantissimi fan che hanno temuto di non ritrovare Tom Ellis nelle vesti dell’affascinante diavolo. La serie infatti doveva concludersi senza l’ultimo capitolo ma proprio l’amore del pubblico e il desidero degli autori di chiudere il cerchio della storia, hanno spinto Netflix rinnovare programmazione di Lucifer.

LEGGI ANCHE -> Chi l’ha visto, Federica Sciarelli resta e confessa: “Volevo fare un passo indietro”