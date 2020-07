Cocaina nel caffè, in modo assolutamente inedito per portare la sostanza dall’America Latina nel cuore dell’Italia. Ecco come faceva un disoccupato.

In tempi di crisi c’è qualcosa che non smette mai di fluire con una certa portata nell’underground cittadino. La droga. Non importa quanto sia difficile trovare un lavoro, mantenersi in tempi di recessione e sopravvivere ore con la pandemia in atto. Alla fine la necessità di una nuova dose riuscirà sempre a prevalere. Proprio per questo un uomo italiano stava aumentando il quantitativo di sostanza che importava in Italia dalla Colombia. E lo faceva attraverso uno stratagemma ce definire geniale è riduttivo. Come riportato dalle autorità, infatti, la sostanza veniva chiusa nei chicchi di caffè, lavorati a mano ad uno ad uno per sembrare il più naturali e intonsi possibile.

Cocaina nel caffè, disoccupato lo importava dalla Colombia – VIDEO

La sostanza arriva in Italia da Medellin, città Colombiana. Un uomo che lavorava come chef, attualmente disoccupato, sarebbe stato il destinatario del pacco. Proprio l’italiano importava il caffè latino da un venditore molto speciale. Questo esportatore, infatti, riempiva i singoli chicchi con la cocaina, permettendo così di esportare la sostanza all’estero con una certa velocità e sicurezza, sperando di ingannare i servizi di controllo e le dogane. Tuttavia proprio la dogana ha individuato il pacco sospetto e lo ha seguito per arrivare al destinatario. Nel carico c’erano 500 chicchi di caffè adulterato, per un totale 130 grammi di cocaina. A portare avanti l’indagine sono state le procure della Repubblica di Busto Arsizio e di Firenze. Il 50enne ora subirà ovviamente un processo e sarà incarcerato per spaccio e importazione di sostanza stupefacente. Le autorità hanno così sgominato un circolo di droga internazionale.

