E’ tutto pronto per il posticipo di Serie A tra Spal ed Inter. Andiamo a vedere dove seguire il match in streaming ed in televisione.

L’ultima partita della 33esima giornata di Serie A, vede in scena il posticipo tra Spal ed Inter. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, la compagine biancoblu cerca punti per una salvezza che oramai appare un miraggio, mentre l’Inter con una vittoria potrebbe agguantare il terzo posto in classifica.

Partiamo dai padroni di casa. Infatti la compagine spallina viene da un momento buio, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite e con la serie cadetta che si avvicina. Gli uomini di mister Di Biagio sono il peggior attacco della Serie A, con solamente 23 goal realizzati, di cui 12 dal bomber Andrea Petagna. Una sconfitta contro l’Inter manderebbe in Serie B gli emiliani.

Dall’altra parte troviamo un Inter in ripresa, dopo la vittoria in rimonta contro il Torino. Una vittoria è importantissima per gli uomini di Conte, che potrebbero conquistare la seconda posizione in classifica. Con i tre punti, i nerazzurri si porterebbero a sei punti dalla Juventus, tornando a sognare lo scudetto dopo i passi falsi dei bianconeri. Andiamo quindi a vedere dove seguire il posticipo.

Spal-Inter, dove seguire il match: Sky o Dazn?

Il posticipo tra Spal ed Inter sarà offerto dalla piattaforma streaming Dazn.

Dopo l’accordo con Sky, Dazn permetterà a tutti gli abbonati della pay-tv di assistere al match, grazie al decoder SkyQ. Inoltre Dazn, visto che è una piattaforma streaming, metterà a disposizione il match su tutti i dispositivi.

Sarà possibile assister al match da smartphone, laptop, tablet, ma anche dai dispositivi per smart tv come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Infine il match sarà disponibile anche sulle console come Playstation 4 e Xbox One. Per assistere al match basterà quindi scaricare l’applicazione e sottoscrivere l’abbonamento.

Per tutti i nuovi utenti, però, Dazn mette a disposizione un mese di prova gratuito. Basterà registrarsi con le proprie credenziali e poi di potrà usufruire per un mese a tutte le offerte presenti su Dazn. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a solamente 9,99€ al mese.

L.P.

