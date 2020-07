Alle ore 19:30 scenderanno in campo Bologna e Napoli per il secondo match della 33esima giornata di Serie A: scopriamo dove poter assistere alla gara

Il Napoli si trova al sesto posto con 52 punti, a due lunghezze dalla Roma, ma è l’unico club certo dell’Europa League in quanto ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus. Gli azzurri sanno che ormai è impossibile raggiungere un posto in Champions, dove è una questione a quattro. Nonostante tutto ciò, Gattuso vuole raggiungere la posizione più alta possibile e quindi vincere contro un Bologna in gran forma. I rossoblu sono decimi con 42 punti, ad 8 lunghezze dal 7mo posto che garantirebbe l’accesso in Europa.

La gara, comunque, sarà importante anche fuori dal terreno di gioco. Le due società infatti potrebbero approfittarne per parlare della situazione legata a Riccardo Orsolini, il quale attualmente è sottotono, che piace non poco al Napoli. Gli azzurri che a breve saluteranno José Maria Callejon hanno bisogno di trovare un sostituto ed il profilo dell’ex Juventus è uno dei più graditi. La dirigenza del Bologna, però, al momento chiede oltre 30 milioni di euro. Non si esclude comunque si possa ragionare con l’inserimento di buone contropartite come Younes e Luperto. Sul calciatore ci sono anche Juventus, Roma e Fiorentina pronte a far da concorrenti.

Bologna-Napoli, dove vedere il match

Bologna-Napoli sarà visibile in diretta streaming su DAZN ma anche su tv per clienti che possiedono dispositivi compatibili con l’app. Si possono collegare Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o console PlayStation 4 o Xbox.

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, potranno vedere il match sul canale satellitare DAZN1. Inoltre, in tal caso, sarà possibile anche seguirlo tramite l’app Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Roberto Cravero per il commento tecnico.

