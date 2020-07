Università, la ripresa in aula a settembre: l’annuncio di Manfredi. Il ministro ha confermato che il ripristino delle lezioni in presenza avverrà dopo l’estate

Il tema della scuola continua ad essere particolarmente caldo in questo periodo. Dopo le dichiarazioni del ministro Azzolina sull’ampliamento dell’organico degli insegnanti e la ristrutturazione di diversi impianti, si punta a riprendere la normale programmazione in aula dopo l’estate.

Discorso parallelo anche per le Università, particolarmente colpite dal lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus e sostanzialmente confinate ai collegamenti da casa. In questi ultimi giorni si sta cercando di mettere a punto un piano di ripresa in sicurezza che possa consentire agli studenti di iniziare il prossimo anno accademico senza ulteriori slittamenti, a partire da settembre.

Proprio in merito a questo argomento è intervenuto il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intercettato a margine di un evento al ministero.

“La ripresa a settembre dovrà essere sostanzialmente fatta in presenza. Abbiamo bisogno di ricondurre gli studenti nelle aule per tornare alla normalità dell’insegnamento“, ha dichiarato Manfredi.

Poi aggiunge: “Ovviamente dobbiamo fare molta attenzione alle misure sanitarie per riprendere in completa sicurezza. Stiamo valutando il tutto assieme al Cts, al ministero della Salute dell’Università e la Conferenza delle Regioni”.

Ulteriori passi che dovrebbero permettere di affrontare un inizio di anno accademico in piena regolarità, salvo nuove ondate che non si augura nessuno.

