Torna in pista la Formula 1 con il secondo appuntamento stagionale in Stiria. Non cambia però la pista, infatti si correrà ancora al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria. Continuano a deludere le Ferrari, dopo una qualifica turbolenta che ha visto qualificarsi Charles Leclerc al 14esimo posto e Sebastian Vettel alla decima posizione.

Parirà invece dalla pole position il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, davanti ad un ottimo Max Verstappen e la sorpresa Carlos Sainz Jr. Il pilota spagnolo, che l’anno prossimo sostituirà Vettel in Ferrari, ha conquistato il piazzamento migliore della sua carriera, con una McLaren pronta a diventare la vera sorpresa del campionato.

Formula 1, GP di Stiria: dove vedere la gara in tv e streaming

Così alle 15:10 partirà il secondo Gran Premio stagionale, il primo storico in Stiria. Come detto il palcoscenico sarà sempre il RedBull Ring di Spielberg, in Austria, con la gara che come sempre sarà trasmessa dalla pay-tv satellitare, Sky.

Infatti la piattaforma televisiva di Murdoch, trasmetterà anche quest anno in esclusiva tutti i gran premi della Formula 1, con il proprio canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per tutti gli abbonati di Sky, sarà possibile seguire la gara in streaming gratuitamente, sulla piattaforma SkyGo. Infatti la pay-tv offre ai suoi abbonati, la possibilità di rimanere sempre a contatto con il mondo dello sportt.

La piattaforma SkyGo è compatibile con ogni tipo di device, sarà possibile seguire il Gran Premio sia su smartphone che sul pc portatile, ma anche su tablet e console. Come sempre basterà scaricare l’applicazione, inserire le credenziali ed il gioco è fatto.

Per tutti coloro che invece non sono abbonati a Sky, sarà possibile seguire la gara gratuitamente in differita su Tv8, a partire dalle ore 18:00.



