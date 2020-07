Terremoto al confine tra l’Italia e la Svizzera quest’oggi: si tratta dell’ennesima piccola scossa registrata questa settimana sul territorio nostrano. Ecco i dettagli del fenomeno registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Scossa di terremoto quest’oggi al confine tra Italia e Svizzera. Il sisma è riportato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il movimento tellurico è avvenuto attorno alle 11.53, con una profondità di 15 chilometri e coordinate geografiche fissate a 46.23, 8.89.

Terremoto al confine tra l’Italia e la Svizzera

La magnitudo, fortunatamente, è stata contenuta: appena 2.7. Un’intensità che ha fatto sì che qualcuno avvertisse anche il fenomeno, ma fortunatamente senza danni e soprattutto vittime. Il tutto è avvenuto a 46 km da Varese, 49 da Como e 64 da Gallarate.

Si tratta dell’unica scossa registrata nelle ultime 24 ore, ma è da giorni che la crosta italiana si muove in maniera silente ma continua. Ieri si è registrato per esempio un movimento prima a Sant’Angelo dei Lombardi ad Avellino con un movimento da 2.1 di magnitude, poi un altro da 2.3 ad Accumoli a Rieti.

I due terremoti più forti della lista non sono in Italia: si tratta di una scossa da 6.1 in Micronesia avvenuta il giorno 6 alle 20.16 locali e un’altra da 6.3 in Indonesia alle 00.54. Nel Bel Paese, invece, gli eventi hanno oscillato da un minimo di 2 a un’intensità di massimo 2.7.

