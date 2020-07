Un simpatico episodio è avvenuto a Pellestrina, nella laguna di Venezia. Un cittadino è sceso in mutande per buttare la spazzatura, e si è trovato davanti il premier Conte

Lo scorso autunno, la laguna di Venezia venne pesantemente colpita dall’acqua alta. Nella giornata di ieri, il premier Conte ha deciso di fare una visita sicuramente gradita ai cittadini di Pellestrina, un’isola della Laguna tra le più colpite dall’alta marea.

Durante il suo iter tra le varie abitazioni del paesino, il presidente del Consiglio si è imbattuto in episodi decisamente simpatici. Su tutti, un incontro con una persona in mutande, che stava scendendo sotto casa per buttare la spazzatura. Senza farci troppo caso, Conte ha voluto ringraziare personalmente anche il cittadino dall’outfit insolito, dimostrandogli la vicinanza del Governo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Conte: “Probabile la proroga dello stato d’emergenza”

Pellestrina, Conte conferma: “Si continua con i lavori”

La visita a Pellestrina, è stata l’occasione giusta per il Premier di capire in che condizioni sono i lavori per la costruzione della diga. L’obiettivo è quello di mettere al riparo la Laguna di Venezia, così da evitare ulteriori episodi gravosi legati ad alte maree e acqua alta. Giuseppe Conte ha chiesto espressamente di proseguire con i lavori, così che i cittadini non debbano più avere paura di perdere tutto a causa di un disastro ambientale.

Con un post sulla sua pagina Facebook, poi, il Premier ha testimoniato la giornata di visita con un video. Allegato a questo, una didascalia in cui ha espresso la sua vicinanza al popolo di Pellestrina e dintorni. “La promessa è stata mantenuta. Ho ancora ben in mente gli sguardi di angoscia dei cittadini” si legge nel post: “Abbiamo stanziato fondi per risollevare la città: è questa la missione della politica“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Dl sicurezza, arriva il parere della Consulta: “Violano articolo 3”