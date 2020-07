I 100 lupi di ferro che da 8 mesi si trovano a piazza Municipio a Napoli abbandonano il Vesuvio per trasferirsi a Firenze

Napoli saluta i 100 lupi di ferro, opera dell’artista cinese Liu Ruowang. L’installazione che da 8 mesi si trova a piazza Municipio, nel cuore del capoluogo campano, sarà spostata a Firenze. Il sindaco toscano Dario Nardella e quello di Napoli Luigi De Magistris presenteranno il progetto, insieme al direttore degli Uffizi e al console cinese, a Palazzo Pitti il prossimo 13 luglio. In realtà i 100 lupi di metallo sarebbero dovuti restare a Napoli fino allo scorso maggio ma l’emergenza coronavirus ha imposto una proroga.

LEGGI ANCHE – > Nuovo latte per bambini, Heinz-Kraft sperimenta a Napoli

“Wolves coming”, i lupi di piazza Municipio a Napoli

L’opera a firma dell’artista cinese Liu Ruowang, raffigurante un branco di lupi che minaccia un guerriero, rappresenta la voglia della natura di ribellarsi all’uomo. Il branco è composto da 100 lupi in ferro che pesano circa 280 chili ognuno e puntano tutti verso un guerriero. L’artista cinese ha spiegato che il suo “Wolves coming” è appunto una metafora. Con l’installazione si è voluto dare forma alla natura (rappresentata dai lupi) che reagisce contro le devastazioni provocate dall’uomo. La città di Napoli ha accolto con simpatia e curiosità da subito l’insolito branco che è diventato ormai oggetto di giochi per bambini e di foto “a cavallo”. Il 25 gennaio scorso i lupi sono stati presi di mira da alcuni vandali che li hanno spostati dalla loro posizione originaria e hanno addirittura imbrattato di rosso il muso di un lupo. I lavori di smantellamento sono già in corso da un paio di giorni.

LEGGI ANCHE -> Joe Bastianich, messa all’asta una collezione di vini: il valore è assurdo