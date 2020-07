Secondo le previsioni meteo, in questo weekend ci sarà un improvviso break di temporali al Nord. Mentre invece al Sud continuerà il caldo africano.

La vera sorpresa di questo weekend la presenterà il meteo, infatti secondo le previsioni, i temporali sono pronti a tornare sulla penisola specialmente per quanto riguarda il Nord. Le piogge improvvise rinfrescheranno l’aria andando a spezzare il marcato clima estivo degli unidici giorni. Così l’anticiclone potrebbe iniziare a perdere energia, il tutto per favorire delle correnti più fresche e temperature in ribasso.

I temporali colpiranno non solo le vette alpine ma anche zone della Val Padana, le pianure della Lombardia, parte del Piemonte ed un pò di Triveneto. A raffreddare ulteriormente il clima ci penseranno i forti venti di Bora che soffieranno sul settore settentrionale. Questo clima pronto a sciogliere la bolla anticiclonica si propagherà anche sul settore centrale durante la giornata di domenica. Al Sud invece continueranno le condizioni di bel tempo, con l’anticiclone africano che rimarrà intatto.

Meteo, temporali colpiranno il Nord: clima stabile al Centro-Sud

Sarà quindi una giornata particolare per il meteo italiano, con un improvviso ritorno dei temporali al Nord Italia. Infatti qui le precipitazioni inizieranno a colpire il settore in serata, andando così a minare la stabilità dell’intero settore. Altrove continueranno le condizioni di bel tempo, con sole un pò su tutte le regioni. Andiamo quindi ad analizzare nello specifico la situazione meteo sulla nostra penisola, osservando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, dopo una mattinata piuttosto tranquilla, gli addensamenti dovrebbero aumentare su tutte le regioni. Questi addensamenti si trasformeranno in temporali in serata, con le piogge che colpiranno le vette alpine e le regioni circostanti come Piemonte, Lombardia, Triveneto e Val Padana. Le temperature faranno registrare un lieve calo, con massime che andranno dai 28 ai 33 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una mattinata ampiamente soleggiata su tutti le regioni. Solamente sulle vette dell’Appennino si verranno a formare degli addensamenti, ma nonostante ciò non si dovrebbe verificare alcuna pioggia. Le temperature non subiranno variazioni, con massime che andranno dai 28 ai 33 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata ben soleggiata un pò ovunque. Infatti qui i cieli saranno sereni e liberi da qualunque tipo di addensamento. Potremo dire che sul comparto meridionale sarà una giornata all’insegna del caldo estivo, con qualche nuvola di troppo solamente sulla Calabria. Le temeprature rimarranno alte, con massime che oscilleranno dai 28 ai 33 gradi.

