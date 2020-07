Coronavirus, ancora un focolaio nella città di Bologna: a pagarne le spese, ancora una volta, è il settore delle spedizioni, con 18 nuovi positivi.

Dopo il recente focolaio di Coronavirus scoppiato alla Bartolini, Bologna registra un nuovo focolaio, con 18 nuovi positivi, alla Tnt. La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Ansa, la quale afferma che il focolaio è stato rintracciato grazie al tracciamento dei contatti. Infatti, dopo il test positivo a due dipendenti di Tnt, è partito il consueto tracciamento, che ha rilevato i nuovi casi.

Leggi anche >>> Coronavirus, nuovo focolaio alla Bartolini di Bologna: più di 45 positivi

Bologna, nuovo focolaio da Coronavirus alla Tnt: 18 nuovi positivi

Come riporta l’agenzia Ansa, i soggetti sono stati rintracciati perché avevano avuto contatti (diretti o indiretti) con i due casi positivi. I tamponi sono stati effettuati alla Asl e tutti i 18 casi risultano essere asintomatici. Non è in realtà molto chiara ancora la situazione dal momento che, come riferisce l’agenzia, il sindacato Si-Cobas ha chiesto la chiusura del magazzino. La richiesta del sindacato trae origine dal fatto che si pensa che, in realtà, i positivi siano più di 18.

A seguito della scoperta dei primi due casi, l’Asl bolognese ha iniziato una serie di tamponi, che hanno riguardato 220 lavoratori. Si attendono aggiornamenti sugli altri esiti dei test.

Intanto, nel resto del Paese, risultano essere 242.363 i soggetti totali contagiati dal virus. Il dato della mortalità, in Italia, ha raggiunto quota 34.926. L’Italia, al momento, si trova sotto al Pakistan, per numero di contagiati. Quest’ultimo conta, in base ai dati restituiti dalla Johns Hopkins University, 243.599 casi, con 5.058 decessi. Il primo Paese al mondo, per numero di contagi, continua ad essere l’America di Trump. Gli Usa, infatti, contano 3.118.109 casi, con 133.291 morti in totale.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus Florida, muore bimbo di 11 anni: altro record negativo in Usa

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24