Continua a dilagare il coronavirus in Florida, tra le vittime anche un altro bimbo di 11 anni. Gli Usa fanno registrare un nuovo record di nuovi contagi.

Non si arresta la pandemia da Coronavirus negli Usa, specialmente in Florida, uno dei stati più colpiti dal Covid-19. Infatti secondo quanto riportato dalla Cnn, emittente televisiva statunitense, ieri nel “Sunshine State” è arrivato anche un decesso speciale, con un bimbo di appena 11 anni morto a causa del Coronavirus.

Il bimbo avrebbe perso la vita nella contea di Miami Dade. Inoltre, al momento, non è stata svelata la sua identità. Prima del bimbo 11enne, il Coronavirus ha ucciso una ragazza di 16 anni nella contea di Lee ed un 17enne nella contea di Pasco, sempre in Florida. Così la situazione continua a precipitare negli Usa, con nuovi record di contagi giornalieri e decessi che non tendono ad arrestarsi.

Il Coronavirus dilaga in Florida: situazione peggiora in tutti gli Usa

Ma il Coronavirus non sta dilagando solamente in Florida ma in tutti gli Stati Uniti. Infatti gli Usa stanno faticando e non poco nel contenere il propagarsi del virus. Infatti stando agli ultimi dati riportati dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati ben 65mila, un nuovo record negativo che mette il terrore negli occhi del paese più potente al mondo.

Inoltre se Trump è rimasto indispettito dalla decisione dell’Unione Europea del chiudere le frontiere agli Usa, c’è chi l’ha trovato comprensibile come l’epidemiologo Anthony Fauci. Infatti l’esperto virologo, che spesso si è scontrato con il presidente americano sul tema Coronavirus, ha affermato che la decisione dell’Ue è più comprensibile, infatti al momento far accedere ai turisti americani in Europa aumenterebbe solo il rischio di una nuova ondata.

Nei prossimi giorni, gli Usa saranno costretti a rivedere le norme anti-Covid visto che la curva dei contagi continua a rimanere stabile e non dà segnali di cedimento.

