Nuovo terremoto ad Amatrice, con la terra che torna a tremare in provincia di Rieti. La scossa di questa mattina ha toccato magnitudo 2.6.

Paura questa mattina nel Lazio, con una nuova scossa di Terremoto che ha avuto il suo epicentro ad Amatrice. La zona è altamente sismica e spesso assistiamo a scosse proprio tra Amatrice e Norcia, nel cuore della penisola.

Anche questa mattina, intorno alle 08:00, la terra è tornata a tremare, con una scossa di terremoto di lieve intensità che ha svegliato la cittadina nel Lazio. Andiamo a vedere tutti i dettagli della scossa rilevata, come sempre dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Terremoto Amatrice, scossa di magnitudo 2.6: danni e feriti

Come abbiamo ampiamente anticipato, la scossa di terremoto ha colpito in provincia di Rieti al mattino, raggiungendo la magnitudo 2.6 delle Scala Richeter. Seppur non sia stata una scossa potente, è stata comunque avvertita da tutta la popolazione della provincia di Rieti, che impaurita si è riversata in strada.

Secondo i dati riportati dall’INGV, il sisma avrebbe avuto coordinate geografiche: 42.6 latitudine e 13.24 longitudine ad una profondità di circa 10km.

Fortunatamente la scossa non ha provocato feriti o dannia gli edifici, ma comunque è stato un vero e proprio spavento per l’intero comune nel reatino. Ricordiamo infatti che proprio Amatrice fu epicentro di uno dei terremoti più potenti degli ultimi anni, ossia quello del 24 agosto 2016, che raggiunse un’intensità 6.0 della scala Richter, provocando diversi decessi e migliaia di persone sfollate.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !