Donald Trump torna ad attaccare l’Oms con l’annuncio dell’uscita entro luglio 2021. Arriva anche lìavviso all’Onu da parte del presidente degli Usa.

Dopo mesi di attacchi diretti nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio. Donald Trump conferma l’uscita degli Usa dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il presidente americano, durante l’emergenza Coronavirus ha spesso usato l’organizzazione come scarica barile, accusandola e scaricando le colpe proprio sulle misure di sicurezza imposte dall’Oms.

Ma non solo, infatti proprio all’inizio del lockdown, gli Usa decisero di tagliare i fondi per l’Organizzazione, suscitando non poche polemiche. L’ultimo attacco è arrivato all’inizio della settimana, con Trump che decise di puntare il dito nei confronti dell’Oms contestando le misure restrittive imposte dall’organizzazione, definendole inefficaci. Già in passato il presidente americano aveva definito l’Oms come il “burattino della Cina“, sospendendo poco dopo i finanziamenti. Andiamo quindi a vedere le parole di Trump che ha annunciat l’uscita dall’organizzazione.

LEGGI ANCHE -> Trump attacca l’Oms: “Burattino della Cina, pronto a sospendere finanziamenti”

Trump, nuovo attacco all’Oms: ma Biden corre ai ripari

L’addio degli Usa all’Oms è arrivato attraverso una lettera notificata al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite. Una decisione che spiazza tutti, specialmente l’Onu, che vede gli Usa fare un passo indietro inaspettato. L’uscita degli Stati Uniti, però sarà ufficiale solamente dal 6 luglio del 2021, visto l’obbligo di preavviso imposto ad un anno dall’uscita.

Durante l’anno, però, gli Stati Uniti dovranno sempre onorare gli impegni presi. A ribaltare la decisione presa da Trump, però, ci saranno le elezioni americane previste per luglio 2020. Infatti lo sfidante di Donald Trump, Joe Biden, ha annunciato che in caso di vittoria delle elezioni revocherà subito la scelta presa dal 45esimo presidente americano.

Proprio il candidato democratico ha affermato ai microfoni che al primo giorno della sua presidenza, gli Usa si uniranno nuovamente all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Così Biden, come un pò tutto il popolo americano, condanna la decisione presa da Donald Trump, che rischia di incappare in un nuovo scivolone dannoso per la sua rielezione.

L.P.

Per altre notizie di Politica Estera, CLICCA QUI !