Calciomercato Juve, clamoroso scenario per la panchina: può sbarcare una leggenda? Arriva un annuncio sorprendente che scuote l’intero mondo juventino.

E se un domani ci fosse una leggenda bianconera sulla panchina della Juventus? Ovvero un giocatore che ha scritto la storia del club in campo con più presenze di qualsiasi altro italiano, il quale presto potrebbe iniziare un percorso per accomodarsi a bordo campo?

Calciomercato Juve, Buffon sulla panchina bianconera?

Parliamo di Gianluigi Buffon, fresco del record assoluto e forte ormai delle 42 primavere all’attivo. Lo scenario è lanciato direttamente dal suo procuratore, Silvano Martina, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss all’indomani della clamorosa sconfitta piemontese contro il Milan a San Siro.

“Gigi deve fare l’allenatore a mio avviso”, ha riferito il procuratore. “Capisce di calcio e ha una tale esperienza che potrebbe gestire qualsiasi spogliatoio. Per me potrebbe anche allenare la stessa Juventus un domani. Sarebbe fantastico per quanto ha fatto in campo con la maglia

Intervistato da JTv lo scorso marzo, l’estremo difensore si pronunciò così sul suo futuro: “Non so cosa farò il prossimo anno. E’ vero che due anni fa praticamente mi ero ritirato, ma adesso non so. Non ho ancora smesso e deciso di farlo perché sto bene e per rispetto di Gigi bimbo. All’epoca mi sarei emozionato anche sapendo che sarei diventato un portiere di Serie C”.

Attenzione a Buffon, dunque, in ottica panchina per il futuro. Quella attuale, nel frattempo, traballa parecchio. La sconfitta di ieri rimette infatti Maurizio Sarri in una posizione parecchio delicata, soprattutto dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e con una squadra che fatica nell’esprimere un calcio spettacolo…