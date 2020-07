Si fa sempre più serrata la lotta tra le diverse piattaforme di streaming video per accaparrarsi i clienti. Amazon Prime Video introduce una novità che la rende ancora più simile alla diretta concorrente.

Film, serie tv, documentari, cartoni animati. Di tutto di più, la battaglia dei colossi dello streaming si combatte a campo aperto, e la vastità del catalogo non è l’unica discriminante. A fare la differenza è infatti sempre più spesso l’usabilità da parte dell’utente: navigazione intuitiva, facilità di utilizzo e velocità di esecuzione.

Amazon Prime Video, la piattaforma streaming del colosso mondiale dell’e-commerce, introduce allora i profili, semplicando brutalmente si tratta di set di impostazioni per i singoli membri della famiglia. Una feature che Netflix ha fin dal momento del lancio e che contribuisce a personalizzare ulteriormente l’esperienza dell’utente.

Amazon Prime Video, arrivano i Profili per i diversi membri della famiglia

Il funzionamento è di base lo stesso adottato da Netflix: all’account principale legato all’abbonamento sarà possibile aggiungere 5 ulteriori profili personalizzati, pensati per i diversi membri della famiglia. Ogni profilo potrà così disporre di una propria lista di contenuti preferiti oltre a poter personalizzare le diverse impostazioni disponibili.

Nel momento in cui si crea un profilo si potrà scegliere se impostarlo per adulti o per bambini; nel secondo caso, come avviene anche sulle altre piattaforme, verranno automaticamente bloccati quei contenuti non ritenuti adatti per i più piccoli. Questo tuttavia non significa che ci si potrà collegare in 6 contemporaneamente alla piattaforma: il limite di connessioni simultanee infatti rimane fissato a 3.

Tra i vantaggi principali per gli utenti la possibilità di avere per ogni profilo la cronologia dei contenuti guardati, la lista dei preferiti cui accennavamo prima, gli episodi già visti di una serie e soprattutto una moltitudine di consigli personalizzati su cosa guardare, generati sulla base di ciò che è stato già visto in passato.

