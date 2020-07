Coronavirus, una seconda ondata potrebbe esserci ma non critica come la prima. Lo assicura il professor Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, intervistato da Radio Marte.

Non dovremmo tornare alla situazione di marzo. Anche nel peggiore dei casi. E’ questo quanto riferisce il professor Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Non credo che ci torneremo, è tutto diverso, il sistema sanitario in Italia ora è più preparato”, assicura infatti l’esperto.

I punti a favore sono due: innanzitutto un equipaggiamento questa volta all’altezza, e poi un nemico nel frattempo indebolitosi. “Gli ospedali – riferisce il medico – hanno i loro posti, conosciamo meglio la malattia e la malattia stessa è cambiata, diventando meno grave. Dobbiamo però stare attenti ai focolai di rientro. Persone che sono andate all’estero e poi tornano, dobbiamo fare grande attenzione”.

Coronavirus, l’infettivologo: “Il Covid-19 non tornerà in maniera aggressiva”

Dunque anche il dottor Bassetti appoggia la teoria di un Covid-19 meno aggressivo. E ci sarebbe un dato tangibile a tal proposito: gli ospedalizzati. A fronte dei diversi positivi che ancora emergono, infatti, non ci sono casi critici presso le strutture ospedaliere. E sarebbe questo, a sua detta, a far la differenza.

“Di queste positività, nella realtà poche di loro arrivano negli ospedali o in terapia intensiva. Sicuramente il virus circola ma anche in meno aggressiva. Con questo non vuol dire che dobbiamo fare il liberi tutti, non dobbiamo mollare le misure che abbiamo imparato. La più importante è la distanza, che non vuol dire stare a 30 metri. Ne basta uno”, aggiunge.

Il personale sanitario, in conclusione, rassicura anche a proposito di una seconda ondata annunciata anche dall’Oms: “Credo che anche loro abbiano sbagliato molte previsione, magari mettono le mani avanti”, riferisce infatti il docente. Le difficoltà ci saranno ma il quadro, tuttavia, non dovrebbe essere critico: “Per l’Italia io credo che ragionevolmente non si ripresenterà in maniera così aggressiva. Non dico che non ci saranno casi ospedalizzati ma non ci sarà lo tsunami di marzo”.

