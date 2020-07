Coronavirus, Andrea Crisanti bacchetta il governatore Luca Zaia e il suo staff. “Dicevano che il virus fosse sparito e che la mascherina non servisse”, incalza l’esperto che commenta una possibile seconda ondata.

Se i positivi nel Veneto sono in aumento, la colpa è del governatore Luca Zaia. O meglio: sua e del suo staff. Lo riferisce Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di microbiologia e virologia di Padova, intervenuto in varie interviste dopo il nuovo focolaio da coronavirus.

“Più che arrabbiarsi con i veneti, dovrebbe prendersela con i suoi tecnici”, incalza l’esperto nei confronti del presidente della Regione. Perché “se si dice che il virus è sparito e che la mascherina non serviva, è poi inevitabile tale conseguenza”.

Coronavirus, Crisanti bacchetta Zaia e lo staff

Questione di onestà intellettuale. Secondo il medico, infatti, i messaggi andrebbero meglio ponderati e indirizzati: “Servirebbe una comunicazione più seria, basata sui dati e non su supposizioni. Si migliora la situazione solo in un modo: dicendo la verità ai cittadini. E in questo caso che siamo ancora in pandemia e che l’Italia non ha eliminato del tutto il virus”.

Ma la colpa – evidenzia Crisanti – non è solo di Zaia. Anche gran parte del personale sanitario sta mandando la popolazione fuori pista, a suo avviso: “Vorrei ricordare la lettera dei dieci esperti che hanno detto che praticamente il virus era morto, senza presentare nessuna evidenza”.

Ora attenzione in vista di ottobre e una possibile seconda ondata: “Se questi comportamenti non verranno corretti, si rischieranno serie conseguenze. Rischiamo infatti di avere più focolai, con le risorse della sanità che rimangono le stesse e il lavoro che potrebbe invece moltiplicarsi. La situazione rischia di diventare caotica”.

