Atalanta-Napoli 2-0: highlights, voti e tabellino del big match della ventinovesima giornata di Serie A

Questo pomeriggio, alle ore 19:30, è andato in scena il big match della 29esima giornata di Serie A tra Atalanta e Napoli. Gli azzurri, distanti 12 punti dai bergamaschi quarti, vogliono a tutti i costi vincere per continuare a sognare nel quarto posto che garantirebbe l’accesso alla Champions League 2020/2021.

Dopo soli 8′ di gioco è il Napoli a partire forte con il gol di Fabian che, però, viene annullato per fuorigioco dall’arbitro. Al termine del quarto d’ora Alejandro Gomez si concede un gran tiro dal limite dell’area, ma trova Ospina a respingere. E’ proprio il colombiano a farsi male dopo mezz’ora per un preoccupante scontro in area che l’ha visto prendere una botta alla testa.

Il secondo tempo inizia alla grande per l’Atalanta che segna l’1-0 al 47′. Cross pennellato di Alejandro Gomez sul quale arriva Pasalic: il serbo spiazza Meret nell’angolino basso di sinistra. Dopo ulteriori 10 minuti di gioco arriva anche il raddoppio. Stavolta ci pensa Robin Gosens a marcare il tabellino con un gol in diagonale su servizio di Toloi. Al 69′ Fabian manda la palla fuori di un soffio da buona posizione. Discorso simile al 76′ per Koulibaly.

Niente da fare per gli azzurri che, dopo la sconfitta con l’Atalanta per 2-0, deve abbandonare, anche se non matematicamente, la possibilità del 4° posto. Anzi, la bagarre in zona Europa resta accesa con Milan e Verona distanti rispettivamente 2 e 3 lunghezze.

Atalanta-Napoli 2-0: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 47′ Pasalic (A), 58′ Gosens (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6.5 (89′ Sutalo), Caldara 6 (72′ Palomino 6), Djimsiti 6 (81′ Hateboer); Castagne 6, De Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 7; Pasalic 7 (88′ Tameze), Gomez 7 (88′ Muriel); Duvan 5.5.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6.5 (30′ Meret 6), Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 5, Mario Rui 5, Fabian 6, Demme 5.5 (73′ Lobotka 6), Zielinski 6, Politano 5 (73′ Callejon 6), Mertens 5 (58′ Milik 5.5), Insigne 5 (57′ Lozano 6).

AMMONITI: ’67 Mario Rui (N), 88′ Toloi (A)

ESPULSI:

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Atalanta-Napoli >>>