Milan-Roma 2-0: highlights, voti e tabellino della partita della 28esima giornata del campionato di Serie A appena terminata

Alle 17:15 è andata in scena la prima gara di questa domenica di Serie A. Il Milan affronta la Roma in un San Siro, ovviamente, vuoto. I rossoneri, settimi con 39 punti, distano 9 lunghezze dai giallorossi che sono a 48 e con una vittoria potrebbero ancora provare a risalire per una miglior classifica e per lottare con più convinzione per l’Europa League.

In una partita ricca di errori individuali, nel primo tempo è il Milan a dettare il gioco ed a farla da padrone con due occasioni nitide ma non sfruttate al meglio da parte di Bonaventura al 27° e da Calhanoglu al 39°.

Il secondo tempo continua sullo stesso ritmo, con i rossoneri che continuano a far di tutto per sbloccare la gara mentre nella Roma qualche timido tentativo arriva solo da Dzeko. Un errore in area al 76′ poi porta al gol dei padroni di casa con Rebic che ruba il pallone al terzino e spara sul portiere, segnando poi sulla respinta. All 88′ un fallo di Chris Smalling porta al rigore che Calhanoglu non sbaglia. La gara finisce 2-0 ed i rossoneri rosicchiano punti importanti per salire in classifica.

La prossima gara sarà contro la SPAL il 1° luglio prima del tour de force che vedrà gli uomini di Pioli giocare nell’arco di otto giorni contro Lazio, Juventus e Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Dovizioso, infortunio alla spalla sinistra: a rischio l’esordio in MotoGP

Milan-Roma 2-0: tutti gli highlights, voti e tabellino

MILAN (4-4-2): Donnarumma 6, Conti 6, Kjaer 7, Romagnoli 6, Hernandez 6; Kessie 6, Bennacer 6.5; Castillejo 5.5 (54′ Saelemaekers 6), Bonaventura 5.5 (54′ Paquetà 6), Calhanoglu 7; Rebic 7 (78′ Leao 6).

ROMA (4-2-3-1): Mirante 6; Zappacosta 4.5, Mancini 5.5, Smalling 5, Spinazzola 6; Cristante 6 (81′ Pastore sv), Veretout; Kluivert 5 (58′ Perez 5.5), Pellegrini 6 (81′ Diawara sv), Mkhitaryan 5 (69′ Perotti 5.5); Dzeko 5.5 (69′ Kalinic 5.5).

MARCATORI: 76′ Rebic (M), 88′ Calhanoglu (M).

AMMONITI: 23′ Pellegrini (R), 41′ Castillejo (M), 62′ Rebic (M), 90′ Veretout (R)

ESPULSI: –

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Milan-Roma >>>