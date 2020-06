Donna con due uteri è incinta ed aspetta due gemelli. L’ecografia ha rivelato un’anomalia del suo corpo che è davvero molto rara ed impensabile.

Una donna incinta di gemelli ha scoperto di avere una stranissima mutazione genetica. Il fatto è accaduto in Gran Bretagna, dove la giovane Kelly Fairhurst avrebbe fato non pochi grattacapi ai medici del suo ospedale, il St. George di Londra. La donna non era assolutamente a conoscenza di questa sua particolarità genetica e l’ha scoperta soltanto durante l’ecografia di routine alla quale le persone incinte di sottopongono regolarmente.

Il risultato ha sorpreso praticamente tutti, soprattutto la donna, che non era assolutamente a conoscenza di questa sua particolarità biologica. Avere due uteri è una particolarità estremamente rara, che difficilmente inoltre permette di avere dei bambini come sta succedendo a lei.

Donna con due uteri aspetta dei gemelli, un caso ogni 50 milioni

L’anomalia genetica è scientificamente definita come “uterus didelphys”, riporta il Time. “Sono rimasta davvero spiazzata dalla notizia di avere due uteri”, ha detto la mamma dei due bambini. “Davvero, tutto quello che sta accadendo è folle”.

I dottori le hanno comunicato che ognuno dei due gemelli sta crescendo in un utero diverso, rendendo la situazione ancora più complessa e particolare. Secondo i dati una gravidanza ogni 50 milioni presenta questo tipo di caratteristiche, una vera rarità per la medicina e la scienza. Ora l’intera comunità scientifica esaminerà la situazione e si curerà di avere aggiornamenti continui su questa gravidanza, che senza dubbio sarà molto interessante per tutti i medici del mondo. Non è assolutamente cosa di tutti giorni, come appena illustrato con la statistica, vedere una donna con due uteri, incinta di gemelli.

