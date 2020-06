Due i capi d’imputazione che portano Michel Platini da testimone chiave ad indagato

L’ex dirigente Fifa, Michel Platini è entrato come sospettato nell’inchiesta della Procura svizzera su Sepp Blatter. Sembrerebbe che Platini gli abbia pagato 2 milioni di franchi svizzeri senza traccia scritta. I capi d’imputazione nei confronti dell’ex dirigente Fifa sono complicità nella cattiva gestione e appropriazione indebita.

La notizia è arrivata all’ex dirigente Fifa, tramite una lettera del procuratore Thomas Hildbrand, questo è quanto emerge da France Presse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Francesco Totti perde l’orologio: l’appello ai tifosi su Instagram

Michel Platini nei guai: i fatti

Nel 2015 era stata avviata un’indagine su uno strano movimento di denaro in cui era immischiato proprio quello che era all’ora il presidente della Fifa, Michel Platini. Secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, quei 2 milioni di franchi svizzeri erano stati impiegati per una consulenza. I sospetti erano quelli di un pagamento a Blatter per essere rieletto con un terzo mandato.

Quel denaro passò sotto il controllo dell’allora vice presidente della FIFA Jack Warner, che all’epoca stava facendo una campagna elettorale per le elezioni generali della nazione caraibica. Da allora Warner fu bandito dalla FIFA e sta combattendo l’estradizione negli Stati Uniti, dove è stato incriminato per accuse di corruzione finanziaria cinque anni fa.

Platini e Blatter, entrambi banditi dalla FIFA, negano le violazioni e non sono stati accusati dai pubblici ministeri svizzeri. Altri due ex funzionari della FIFA – Jérôme Valcke come segretario generale e Markus Kattner come direttore finanziario – furono accusati. nell’inchiesta di pagamento di Trinidad. Entrambi hanno ricevuto lettera di licenziamento dalla FIFA nel 2016.