Atalanta-Lazio 3-2: highlights, voti e tabellino della partita più attesa per la 27esima giornata del campionato di Serie A appena terminata



Atalanta-Lazio 3-2 e indirettamente anche un favore alla Juventus. Nella prima mezz’ora quasi solo Lazio che sfrutta in maniera micidiale una delle sue armi migliori, la ripartenza. Nasce così il vantaggio con un contropiede non finalizzato benissimo da Lazzari, ma sul suo centro De Roon fa pure peggio. E sette minuti dopo, il raddoppio bellissimo con un destro fendente di Milinkovic-Savic. Un doppio colo dal quale l’Atalanta fatica a riprendersi, con il solo Zapata che si batte e sbatte davanti.

Poi però la squadra di Gasperini (in tribuna, squalificato) prende le misure e su entrambi i fronti arrivano occasioni a raffica. L’unico che le concretizza è Gosens, chirurgico con la sua zuccata. Poi i ritmi si abbassano ed è un bene per i bergamasdchi che trovano il pari con un potente sinistro di Malinovskyi. Tutto finito? No, perché Strakosha esce male ed è un invito a nozze per la testa di Palomino.

Atalanta-Lazio 3-2: tutti gli highlights, voti e tabellino

Di seguito tabellino, voti e highlights della gara della 27esima giornata di Serie A, Atalanta-Lazio

MARCATORI: 5′ aut. De Roon (L), 11′ Milinkovic-Savic (L), 38′ Gosens (A), 66′ Malinovskyi (A), 79′ Palomino (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6.5, Palomino 7, Djimsiti 6; Hateboer 6.5, De Roon 5.5, Freuler 6, Gosens 7 (69′ Castagne sv); Malinovskyi 6.5 (76′ Ilicic sv), Gomez 7; Zapata 6.5 (69′ Muriel sv). All. Gritti 6.5.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5.5; Patric 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6 (76′ Bastos sv); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6.5 (59′ Parolo 5), Luis Alberto 6 (76′ Anderson sv), Jony 6 (76′ Lukaku sv); Correa 6 (55′ Caicedo 6), Immobile 6.5. All. S. Inzaghi 6.5.

AMMONITI: Toloi (A), De Roon (A), Milinkovic-Savic (L), Patric (L)

