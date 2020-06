Per la serie ricette top: cous cous alle verdure. Una ricetta gustosissima da mangiare sia calda che fredda: ottima per l’arrivo della stagione estiva.

Il cous cous alle verdure è una di quelle ricette che, nel corso degli anni, ha viaggiato moltissimo, oltrepassando i confini di molti Paesi e arrivando in Italia, dove ormai è entrata a tutti gli effetti in tutte le cucine dello stivale. La sua preparazione è molto semplice ed è consigliatissima per l’arrivo dell’estate. Con pochi passaggi, possiamo gustarci un delizioso cous cous alle verdure.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE RICETTE < <

Cous cous alle verdure: gli ingredienti

Cous cous precotto: 160 g

Acqua calda: 320 g

Sale fino

Olio extravergine d’oliva: 10 g

Curcuma in polvere: 1 cucchiaino

Carote: 180 g

Pomodorini: 100 g

Cipollotto fresco: 100 g

Zucchine: 180 g

Zenzero fresco: 10 g

Melanzane: 180 g

Peperoncino

Aglio: uno spicchio

Taccole: 100 g

Sale fino

Leggi anche >>> Ricette top: come fare un calzone napoletano da leccarsi i baffi

Ricette top: la preparazione del cous cous alle verdure

Partiamo con una premessa: le verdure sono consigliate, ma ognuno può scegliere se aggiungerne delle altre o toglierne qualcuna, a piacimento. Detto questo, iniziamo con la preparazione del cous cous alle verdure. Dopo aver lavato per bene tutte le verdure, iniziamo tagliando a listarelle il peperoncino, privandolo dei semi. Tritiamo poi il cipollotto, poi tagliamo la melanzana, facendola a piccoli tocchetti. Dunque, occupiamoci delle carote, tagliandole finemente, poi le zucchine e le taccole. Tagliamo ora i pomodorini a metà, oppure in 4 se sono più grandi.

Dopo aver tagliato le verdure, prendiamo un tegame e mettiamo dentro l’olio. Soffriggiamo aglio e peperoncino, dunque aggiungiamo le melanzane. Pian piano aggiungiamo gli altri ingredienti: il cipollotto, le carote, poi le taccole, quindi le zucchine. Aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo cuocere per un po’. Rimuoviamo l’aglio e aggiungiamo, per ultimo, i pomodorini, che hanno una cottura più breve. Proseguiamo spadellando per pochi minuti e grattuggiamo, all’interno, un po’ di zenzero. Una volta pronto, lasciamo riposare da parte.

Prendiamo il cous cous precotto e versiamolo in una ciotola. Condiamo con il sale e aggiungiamo, a piacimento, la curcuma. Aggiungiamo un po’ d’olio e giriamo con il cucchiaio. A questo punto versiamo l’acqua calda e sigilliamo il tutto con pellicola trasparente. Dopo un paio di minuti, il cous cous sarà pronto e possiamo impiattare.

Mettiamo in un piatto piano la base di cous cous e aggiungiamo, a nostro piacimento, le verdure precedentemente cotte.

Con pochi e semplici passaggi, possiamo gustarci un delizioso cous cous alle verdure. Un consiglio è quello di lasciarlo raffreddare, in modo da poterlo mangiare come un vero e proprio piatto estivo.

Potrebbe interessarti anche: Ricette dolci: come fare una gustosa brioche col gelato alla siciliana