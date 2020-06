Clima incandescente all’interno del M5S: acceso scontro tra Alessandro Di Battista ed il fondatore Beppe Grillo sull’Assemblea costituente

Il Governo italiano, tra mille difficoltà, è ancora in piedi e sta cercando di trovare la giusta ricetta per il rilancio economico del Paese. All’interno del partito di maggioranza, cioè il Movimento 5 Stelle, il clima è sempre più teso. Le ultime polemiche riguardano le affermazioni di Alessandro Di Battista, tornato alla ribalta della scena pubblica nelle ultime settimane. L’esponente del M5S, ospite della trasmissione di Rai 3 ‘Mezz’ora in più‘, condotta da Lucia Annunziata, ha affermato: “Il Movimento deve organizzare prima possibile un congresso, una sorta di assemblea costituente, dove tutti potranno proporre i propri progetti“.

Molto seccata la risposta del fondatore del M5S, Beppe Grillo, che su Twitter ha scritto: “Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto…ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film ‘Il giorno della marmotta‘”. Sempre via Twitter è arrivata la controreplica di Di Battista: “Si può legittimamente non essere d’accordo, ma si deve spiegare chiaramente il perché“.

M5S, polemica Di Battista-Grillo: clima teso all’interno del Movimento

Il grillino, che secondo molte voci potrebbe candidarsi nella prossima legislatura, ha parlato anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Se vuole fare il leader del Movimento deve prima iscriversi e partecipare al congresso. Ho fiducia in lui e voglio dirgli che non deve avere paura delle picconature al governo da parte mia“.

“Ci sono dei poteri anche politici che vogliono buttare giù il governo – ha proseguito Di Battista – per prendere in mano i soldi della ricostruzione. Spero che gli Stati Generali siano davvero utili perché la situazione in Italia è davvero grave“. Sul Mes: “Sono sempre stato contrario perché c’è un vincolo esterno non favorevole all’Italia, ma il vero problema è cambiare il Patto di Stabilità”.