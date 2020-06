Laerte Pappalardo, il figlio del noto cantante Adriano, si è sentito male durante le riprese di uno sport pubblicitario. Portato subito in ospedale per accertamenti.

Laerte Pappalardo, figlio 44enne di Adriano, è stato portato in ospedale a causa di un malore. L’attore, ex compagno di Selvaggia Lucarelli, con la quale ha anche avuto un figlio, si trovava a Marina di Camerota, dove stava girando uno spot pubblicitario insieme al suo staff.

Nel mezzo delle riprese, come riporta FanPage, Laerte ha iniziato ad accusare dei malori. Adriano, suo padre, era presente insieme ai membri dello staff. Quando i presenti si sono resi conto della situazione, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Laerte ha ricevuto i primi soccorsi sul posto, per poi essere trasportato in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo, in Lucania. Da quanto si apprende, le condizioni non dovrebbero essere gravi.

Laerte Pappalardo: le recenti apparizioni

Da quanto si apprende dalla fonte, Laerte Pappalardo si trovava nel Cilento per girare uno spot legato al mondo dello sport. Infatti, l’attore è da tempo costantemente impegnato nella disciplina della corsa. Le sue doti atletiche, ma soprattutto la sua resistenza, gli hanno permesso di gareggiare fino in fondo all’Isola dei Famosi, in Honduras.

L’ex compagno di Selvaggia Lucarelli è oggi impegnato sentimentalmente con Laura de Gaetano. Sul profilo Instagram dell’attuale compagna, sono diverse le foto che la ritraggono insieme il figlio del cantante e al piccolo Leon, il figlio avuto dalla precedente relazione con l’opinionista.

