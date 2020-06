A una settimana dalla scomparsa, ritrovato il corpo di Tshegofatso Pule. La 28enne del Sudafrica è stata accoltellata e impiccata: era incinta di 8 mesi

Il Sudafrica è sotto shock: il corpo di Tshegofatso Pule, 28enne incinta di 8 mesi, è stato ritrovato a una settimana dalla sua scomparsa. La donna, accoltellata e poi impiccata, è l’ennesima vittima di una piaga che che continua a colpire il paese africano: la violenza sulle donne.

La giovane vittima era scomparsa giovedì scorso, dopo essere uscita per andare a trovare il suo ragazzo a Meadowlands, in Soweto. A quasi una settimana dall’inizio delle ricerche, nella giornata di ieri la polizia ha trovato il suo corpo appeso a un albero vicino a Johannesburg. Sul suo petto, inoltre, ci sarebbero diversi segni di coltellate. La polizia del Paese ha avviato un’indagine per omicidio, ma al momento non ci sono ancora sospetti.

Sudafrica, la piaga del femminicidio: una vittima ogni 3 ore

Il caso di Tshegofatso Pule fa da contorno ad una piaga ben più grande che continua a colpire il Sudafrica: la violenza sulle donne. La morte della giovane 28enne, incinta di 8 mesi, sta facendo il giro del Mondo. Sul web, con l’hashtag #JusticeForTsegho, migliaia di persone auspicano nell’arresto del colpevole. Si segnalano già le prime timide manifestazioni, che potrebbero esplodere definitivamente nei prossimi giorni.

In Sudafrica, il femminicidio è un caso molto più ampio e da debellare. Persino il presidente Cyril Ramaphosa ha affermato che: “Il nostro Paese è uno dei più pericolosi al Mondo per le donne“. Analizzando le statistiche sui femminicidio tra il 2017 e il 2018, risulta che ben 2930 donne hanno perso la vita per mano di terzi. Si parla di circa un femminicidio ogni tre ore.

