Il mondo del cinema piange la scomparsa della giovane sceneggiatrice Jas Waters. Anche Jim Carrey l’ha ricordata con un post su Instagram.

Lutto nel mondo del cinema. La giovane e talentuosa sceneggiatrice americana è scomparsa all’età di 39 anni. Come riporta FanPage, la stampa americana non ha reso note le cause della precoce scomparsa. La giovane sceneggiatrice è divenuta particolarmente nota per aver dato vita a serie televisive come This Is Us, prodotta dalla NBC, o, più recentemente, Kidding.

A dare il triste annuncio, come ricorda FanPage, è stato la “famiglia” di This Is Us, attraverso il suo canale ufficiale Twitter, mediante il quale è stato espresso il profondo dolore per la scomparsa del giovane talento. A ricordare l’incredibile compagna di avventure cinematografiche, è stato anche lo stesso Jim Carrey, attraverso un commovente messaggio su Instagram.

Morta la sceneggiatrice Jas Waters: il ricordo di Jim Carrey

Jim Carrey, protagonista della serie televisiva statunitense, Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, ha salutato con un commovente messaggio rilasciato su Instagram, la talentuosa sceneggiatrice. L’attore si è dimostrato “profondamente dispiaciuto” per la scomparsa dell’autrice di Kidding, la serie tv che lo vede protagonista dal 2018. Il messaggio dell’attore è stato poi accompagnato da una bellissima foto che li ritrae insieme.

Come riporta FanPage, quella di Jas Waters è stata una, seppur breve, brillante carriera. La giovane Jas, oltre a lavorare come sceneggiatrice, infatti, è stata anche un’ottima giornalista e scrittrice. Tra le sue più importanti collaborazioni, è da annoverare quella con il magazine Vibe, con il quale lavorava dal 2012.

F.A.