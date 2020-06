Rapina a Castillejo, arrestati i due rapinatori. L’arresto è avvenuto anche in maniera sorprendente. Ecco quanto rivela l’ANSA.

Sono stati arrestati i rapinatori di Samuel Castillejo. Lo riferisce l’ANSA. Si tratta di due uomini, italiani, di 30 anni. L’arresto è avvenuto proprio mentre il calciatore, nel pomeriggio, era in questura per sporgere ufficialmente denuncia. Ieri, poco dopo l’accaduto, ha infatti preferito far ritorno a casa in quanto troppo scosso.

Rapina a Castillejo, arrestati i malviventi

Ma oggi il destino ha voluto che avvenisse tutto quasi in tempo reale. Poco dopo aver inserito la descrizione del rolex sottratto, una pattuglia della Polstrada di Arezzo, in servizio nell’area di servizio Bettolle sull’autostrada A1, ha infatti fermato due persone sospette che possedevano un orologio vistoso e con le stesse caratteristiche descritte dal calciatore.

L’atleta, appunto, era ancora negli uffici della polizia quando è arrivata una foto per il confronto. Poi la conferma: era lo stesso e i due sono stati ovviamente fermati. Gli agenti hanno poi deciso di perquisizione una casa di Brugherio considerata come il possibile covo dei due malviventi. Probabile che i due fossero già noti alle Forze dell’ordine.

Il tutto è avvenuto ieri attorno alle 18.00. Castillejo era appena uscito per alcune commissioni, quando due tizi si sono avvicinati in moto e hanno bussato direttamente con la pistola. Quando il calciatore ha abbassato il finestrino, questi gliel’hanno puntata al volto e hanno subito prelevato l’orologio dal valore di 80.000 euro. E’ poi seguito lo sfogo del calciatore via Instagram e la notizia ha fatto presto il giro del web.