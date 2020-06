Zoom, applicazione per videoconferenze, vola grazie al Coronavirus. Infatti la società californiana ha moltiplicato per 30 i suoi utenti in soli tre mesi.

Il lockdown mondiale causato dal Coronavirus ha incrementato l’uso della tecnologia nella nostra quotidianità. Infatti grazie a smartphone, laptop e tablet ci siamo tenuti compagnia durante questo periodo di serrata, magari videchiamando amici e familiari.

Durante questi mesi abbiamo visto applicazioni in continuo sviluppo, come WhatsApp che ha provato a battere la concorrenza, specialmente nel settore delle videochiamate. Il colosso del gruppo Facebook, però, non ha potuto fare niente contro la cresciat esponenziale di Zoom, applicazione per videoconferenze che con la pandemia ha preso il volo.

Infatti nemmeno l’aumento di utenti di WhatsApp per le videochiamate ha detronizzato lo’app di San Josè, in California. Zoom, infatti, è una di quelle applicazioni che ha visto un aumento esponenziale dei propri utenti in questi tre mesi di serrata. Secondo i dati gli utenti sono stati moltiplicati per trenta. Andiamo a vedere cosa ha permesso all’app di balzare in testa alle classifiche.

Zoom, vola con la pandemia: rivoluzione nel mondo scolastico e nel lavoro

Il Coronavirus ha cambaito per sempre la nostra vita e le nostre attività quotidiane. Infatti, a causa del lockdown siamo stati costretti a stare a casa, cambiando così le nostre abitudini. Di conseguenza abbiamo assistito ad una rivoluzione sia scolastica che nel mondo del lavoro.

Così abbiamo visto un incremento dello smart working, con tantissimi lavoratori che hanno usufruito di Zoom per lavorare direttamente da casa. Cambia anche il mondo dell’istruzione, con Zoom che è diventato uno strumento fondamentale per la gran parte di scuole italiane e mondiali.

Zoom così diventa l’app più usata per le videoconferenze, sbaragliando la concorrenza di applicazioni di fama mondiale come WhatsApp e Messanger. Inoltre sono poche le alternative valide all’app di San Josè. Tra queste troviamo Whereby, applicazione simile a Zoom, usatissima dagli streamer di Twitch. A differenza di Zoom, però, Whereby mette a disposizione solamente videoconferenze di quattro persone. Per allargare la videochiamata a 50 utenti, infatti, bisognerà pagare la stanza privata.

