Nella serata di ieri, un grande incendio è divampato al deposito Atac della Magliana, a Roma. Coinvolti 7 autobus, di cui 4 distrutti

Una colonna di fumo ha allarmato gli abitanti delle zone limitrofe alla Magliana, a Roma. Il deposito Atac di via Candoni, poco dopo le 20:30, è andato in fiamme, scatenando un terrificante incendio che ha coinvolto parte dei mezzi parcheggiati. 7 autobus sono andati in fiamme. Di questi, 4 risultano essere completamente distrutti, mentre gli altri 3 sono gravemente danneggiati.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, si tratterebbe di mezzi ormai non più di linea e destinati alla rottamazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti dopo pochi minuti a domare l’incendio e a spegnere le fiamme, mettendo fine al caos. In queste ore, le forze dell’ordine stanno indagando per capire le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio.

Roma, incendio al deposito Atac: le indagini

L’incendio scoppiato al deposito Atac della Magliana, a Roma, ha spaventato tutti gli abitanti delle zone limitrofe. La colonna di fumo che si è alzata in cielo ha fatto scattare subito decine di chiamate ai vigili del fuoco, che in pochi minuti si sono recati al deposito e hanno domato l’incendio. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, non risultano feriti.

Presenti anche alcuni uomini della polizia di Stato, che nei prossimi giorni studieranno il caso per capire il motivo che ha portato allo scoppio dell’incendio. Già lo scorso 6 marzo, ci fu una situazione simile. Un guasto al motore di un autobus durante l’accensione scatenò le fiamme, che coinvolsero la parte posteriore di un mezzo vicino.

