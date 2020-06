WhatsApp, in arrivo un nuovo trucco: come parlare con il Numero Anonimo. D’ora in poi sarà possibile effettuare chiamate in piena riservatezza anche con l’app di messaggistica

In questo periodo trascorso in casa per il blocco sanitario imposto dal governo ai fini di combattere la pandemia di coronavirus, l’utilizzo dello smartphone è cresciuto a dismisura. Quasi tutti abbiamo usufruito delle app di messaggistica per rimanere in contatto con parenti e amici lontani. WhatsApp, leader nel settore, ha assunto una valenza ancor più rilavante durante il lockdown.

Uno degli aspetti che però molti utenti richiedevano era la possibilità di poter effettuare delle chiamate in formato anonimo. Così come avviene per la normale linea telefonica, poter chiamare nascondendo il proprio numero poteva essere importante ai fini della privacy e della sicurezza. A quanto pare d’ora in poi sarà possibile grazie ad un semplice trucco.

Visto che in base al format di WhatsApp non si possono effettuare chiamate se non da un profilo ben definito e visibile, ottenere la riservatezza richiede qualche piccolo espediente.

Esiste sempre la possibilità di prendere una seconda scheda SIM, da utilizzare in modo alternativo, ma di sicuro non è il metodo migliore. Chi non ha a disposizione una e-SIM può trovare un sistema semplice ed efficace.

Per tutti i possessori di smartphone Android basterà andare sulla piattaforma Google Play Store e scaricare l’applicazione Text+, gratuitamente. Questa app ci consente di generare numeri telefonici temporanei perfetti per creare profili anonimi ed effettuare le nostre chiamate in piena sicurezza.

Purtroppo la cosa al momento non è disponibile per i clienti Apple.

