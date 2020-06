Per la serie “ricette dolci”, prepariamo una facile e gustosissima torta Pan di stelle. Fresca e facile da preparare, è una ricetta che non può mancare con l’arrivo del caldo.

Prepariamo oggi uno dei dolci più sfiziosi nelle giornate più calde: la torta Pan di stelle. La sua preparazione richiede passaggi molto semplici, ma il risultato è garantito. Vediamo insieme come preparare questa gustosissima ricetta.

Torta Pan di stelle: gli ingredienti

Biscotti Pan di stelle: 450 g

Latte intero: 70 g

Cioccolato fondente: 100 g

Zucchero a velo: 80 g

Panna liquida: 600 g

Cacao in polvere (guarnizione)

Zucchero a velo (guarnizione)

Ricette dolci: la preparazione della torta Pan di stelle

Iniziamo la preparazione della torta Pan di stelle tritando la tavoletta di cioccolato fondente al coltello. Prendiamo poi i 200 grammi di biscotti e, con l’aiuto di un mattarello e una bustina, sbricioliamoli. A questo punto, bagniamo i biscotti con il latte fresco e mescoliamo il composto.

Prepariamo una teglia e adagiamoci sopra la carta forno. Con l’aiuto di uno stampo (circa 22 cm) versiamo il nostro composto sulla teglia e uniformiamo con il cucchiaio. Poniamo in frigorifero per 20 minuti in modo tale che il nostro composto si raffreddi e si compatti.

Versiamo ora, all’interno di una ciotola, la panna fresca e lo zucchero a velo. Montiamo il composto. Passati i 20 minuti, tiriamo fuori i biscotti e versiamoci sopra, con l’aiuto di una spatola, la panna che abbiamo montato. A questo punto abbiamo quasi finito: con il dorso di un cucchiaio livelliamo la panna e aggiungiamoci sopra i biscotti rimasti (inzuppati nel latte) e le scaglie di cioccolato. Le scaglie di cioccolato andranno a riempire i fori lasciati dai biscotti. Proseguiamo con un altro strato di panna e, dopo averla livellata, ancora uno strato di biscotti (anche questi inzuppati nel latte) e scaglie di cioccolato. Ricopriamo con un ultimo strato di panna. Lasciamo la torta in congelatore per due ore.

Passiamo ora alla guarnizione. Dopo due ore, tiriamo fuori la torta e spolveriamo il cacao su tutta la superficie. Con l’aiuto di alcune formine a forma di stella, possiamo spolverare sopra anche lo zucchero a velo, per dare un tocco di bellezza alla torta.

