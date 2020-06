Tanti anni di carcere, adesso gli arresti domiciliari. Fabrizio Corona rischia di tornare in cella per altri 9 mesi, ecco quanto spiegato a La vita in diretta

Tanti anni al carcere di San Vittore, poi verso un istituto di cura di Monza. Fabrizio Corona ha finalmente trovato pace dopo tanti anni, con gli arresti domiciliari. Alla soglia dei 40 anni, il paparazzo però rischia ancora altri 9 mesi dietro le sbarre di una cella.

“Fabrizio è profondamente cambiato”, dice Ivano Chessa, avvocato penalista del paparazzo. Ha ancora due anni e mezzo da scontare, rispetta i domiciliari, ma come un fulmine a ciel sereno, l’8 giugno, Fabrizio si troverà di nuovo dinanzi alla corte per un nuovo processo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Detto Fatto, Gianni Morandi latin lover: tutte le volte che ha tradito

Fabrizio Corona, l’avvocato a La Vita in Diretta

“Non sarebbe giusto dal punto di vista giuridico né morale”, commenta ancora Ivano Chessa di fronte ai possibili 9 mesi di carcere che dovrebbe poter scontare Fabrizio Corona. Corona fu arrestato nel 2013, davanti suo figlio Carlo, ormai quasi maggiorenne. “Quasi fosse un criminale”, ha commentato l’avvocato al quotidiano Libero.