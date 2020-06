L’attore John Cusack ha ripreso un video mentre alcuni poliziotti, nel corso delle proteste contro la morte di George Floyd, lo prendevano a manganellate

In diverse città degli Stati Uniti si intensificano sempre più le proteste dopo la morte di George Floyd per mano di un poliziotto. Tra queste c’è anche Chicago ed a rimanere vittima dei colpi degli agenti anche l’attore John Cusack. Quest’ultimo ha ripreso e poi postato su Twitter un video nel quale mostra alcuni poliziotti che gli intimano di allontanarsi, prendendolo poi a manganellate.

L’uomo ha spiegato di essere stato attaccato dai poliziotti mentre, con il suo telefonino, riprendeva quanto stesse accadendo in città.

Il video, nonostante sia sfocato, è molto chiaro dal punto di vista dell’audio. Si sente un agente dire: “Vattene via da qui, vattene! Muoviti da qui, porta quella bici fuori da qui”. Da lì, poi, i colpi di manganello e Cusack che risponde: “Ok, vado via”.

L’attore, nella didascalia del post di Twitter, ha scritto che alla polizia non piaceva che filmasse l’auto in fiamme tanto da colpire lui e la sua bici con i manganelli.

Dopo ha spiegato di non essersi trovato lì per protestare, ma per puro caso. Ha deciso quindi di filmare tutto ed è andata come vi abbiamo spiegato.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm herea the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020