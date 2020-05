La stagione 2020 della Formula 1, dopo la lunga attesa a causa del Covid-19, partirà con i due Gran Premi d’Austria: ecco le date

Avrebbe dovuto cominciare, come ogni anno, a marzo, ma a causa del Covid-19 la prima gara della stagione 2020 della Formula 1 è slittata in estate. Si riparte, inconsuetamente, dall’Austria, sul circuito di Spielberg ed il nuovo calendario post pandemia prevede che, per la prima volta nella storia, si svolgano due gare sulla stessa pista : la prima il 5 luglio, la seconda il 12. I due Gran Premi si correranno a porte chiuse, senza spettatori sugli spalti, come ha dichiarato il Ministro della Salute austriaco Rudolf Anschober. Per il primo Gp del 2020 saranno organizzati dei piani di sicurezza e prevenzione studiati ad hoc. I tanti appassionati delle 4 ruote dovranno attendere, dunque, ancora poco più di un mese per sentire di nuovo il rombo dei motori, dopo la cancellazione delle gare in Australia e a Monaco e il rinvio di Bahrein, Vietnam,Cina, Olanda, Spagna, Azerbaijan e Canada.

Formula 1, in Austria comincia la stagione 2020 in due date: i protocolli di sicurezza

Comincerà, dunque, la stagione 2020 della Formula 1, che sarà l’ultima per Sebastian Vettel alla Ferrari dopo l’ufficializzazione dell’addio. Sarà un anno davvero particolare per tutto lo sport, costretto a rivoluzionare il calendario e ad adottare nuovi protocolli di sicurezza. Il sito austriaco Die Motorprofis ha reso note le misure di precauzione che dovranno essere seguite in Austria nelle prime due gare. Potranno assistere massimo 500 persone appartenenti alle scuderie, anche se i dettagli non sono stati ancora chiariti. In accordo con le autorità locali i team sbarcheranno all’aeroporto di Zeltweg per rendere più brevi gli spostamenti e tutti coloro che vengono dall’estero verranno sottoposti al tampone.

