Roma le ZTL resteranno per lunghissimo tempo aperte dato che il sindaco della città sta lavorando per aiutare i commercianti nella ripresa.

Il Coronavirus ha cambiato in modo impensabile il nostro modo di vivere. Dopo l’infezione originaria di Wuhan, infatti, tantissime cose si sono trasformate e difficilmente ritorneranno come erano prima. Tantissime persone morte ed uscite devastate dalla pandemia che di certo nessuno dimenticherà facilmente. Come non fosse abbastanza, poi, il mondo ha anche riportato enormi danni al mercato e all’economia, che ha subito una flessione morto forte. Proprio per questo, ora, tutti i governi si stanno muovendo anche per cercare di trovare degli accordi che possano rimettere in piedi l’economia. Tantissime persone hanno sofferto perdite economiche non indifferenti, spesso non riuscendo neanche a mettere il cibo in tavola per i propri cari.

Roma, ZTL aperte fino al 30 agosto: Raggi aiuta le imprese

Proprio per cercare di riprendere l’economia e risollevare la situazione, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha preso una decisione. Il politico del Movimento 5 Stelle si è schierata per lo spostamento della chiusura della ZTL il più tardi possibile. Per questo è stato deciso che le Zona a Traffico Limitato torneranno ad essere attive soltanto dopo il 30 giugno, per permettere a commercianti e negozi di continuare ad essere attivi sul mercato.

