Torna a salire il numero dei nuovi casi positivi, una possibile seconda ondata che preoccupa le autorità. La Corea richiude i luoghi pubblici per prevenire nuovi focolai.

La temuta seconda ondata del Coronavirus potrebbe essere già arrivata, se non altro in Corea del Sud. O meglio, un colpo di coda della prima. Un preoccupante aumento dei nuovi casi registrati ha infatti spinto le autorità coreane a reintrodurre a partire da domani alcune delle misure restrittive già adottate nelle scorse settimane.

Nella giornata di ieri un nuovo picco di infezioni, dopo che nei giorni scorsi a chiudere nuovamente i cancelli erano state le scuole, in seguito alla positività al Covid-19 di due studenti. Il tutto si aggiunge al focolaio sorto nel quartiere dei night club, responsabile di numerosi nuovi casi.

Nuovo picco di contagi, la Corea richiude i luoghi pubblici

Le nuove misure annunciate dalle autorità entreranno in vigore domani e verranno applicate per le successive due settimane. In questo intervallo di tempo sarà costantemente monitorata la situazione epidemiologica. Ad essere interessati saranno numerosi luoghi pubblici nell’area metropolitana di Seoul. Nella megalopoli risiede infatti metà dell’intera popolazione sudcoreana.

Chiuderanno i cancelli di ingresso i parchi, i musei e le gallerie d’arte, mentre le aziende sono state sollecitate a reintrodurre – dove possibile – lo smart working per tutti i lavoratori. I cittadini inoltre – come riportato dal Guardian – sono invitati a evitare incontri sociali non necessari e i luoghi solitamente più affollati, come ad esempio i ristoranti e i bar. Le misure, ad ogni modo, per il momento interessano esclusivamente l’area della capitale.

