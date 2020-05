Addio a Richard Herd, il Comandante Supremo di “Visitors” aveva 87 anni. Aveva recitato anche in diverse puntate di “Star Trek” ed era tra i protagonisti della sitcom “Seinfeld”

E’ morto all’età di 87 anni Richard Herd, uno dei protagonisti dell’amata serie Tv “Visitors“. L’attore era conosciuto dal pubblico del piccolo e del grande schermo per aver interpretato diversi ruoli importanti in film e telefilm di successo. Dalle puntate di “Star Trek“, alla recente serie “Seinfeld“, passando per “Tutti gli uomini del presidente”.

L’artista si è spento nella sua villa di Los Angeles dopo una lunga malattia contro il cancro. A dare notizie della sua scomparsa è stata la moglie, anch’essa attrice, Patricia Crowder Herd.

Herd ha ricoperto il ruolo del leader dei ladri di Watergate nel film del 1976 “Tutti gli uomini del presidente” e come capo della centrale nucleare nella pellicola del 1979 “Sindrome cinese“.

Anche se con ruoli minori era comparso anche sul set di altri telefilm di successo degli anni ’70 e ’80. Non possiamo non citare ad esempio Starsky & Hutch, MASH, Dallas, TJ Hooker e Shameless.

Oltre a sua moglie, Herd lascia la figlia Erica, il figlio Rick e la figliastra Alicia.

