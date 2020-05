Coronavirus, il caldo aiuta ma non basta: “Non sparirà con l’estate”. A comunicarlo è stato Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore di Meleam

I dati in calo relativi ai contagi di coronavirus hanno riportato d’attualità un discorso già affrontato nelle scorse settimane. L’arrivo del caldo e della stagione estiva poterà via il Covid-19? Nel corso dei mesi di lockdown e di massima espansione della pandemia, molte teorie sono state condivise in materia. C’è chi sostiene che al pari dell’influenza, anche il SarsCov2 andrà svanendo con l’aumento dell’umidità e delle temperature. Altri credono che l’andamento delle infezioni sia completamente scollegato da questo tipo di discorsi.

Per cercare di fare chiarezza citiamo quanto dichiarato dal Dottor Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore di Meleam, società specializzata in Medicina del Lavoro. Sulle colonne dell’AdnKronos, Bacco spiega che il caldo può dare una mano.

“Come tutti i coronavirus, anche questo è condizionato dalla temperatura. Tra i 25 e i 30 gradi circa il 53% dei ceppi non sopravvive e il restante dimostra un’attività circa 12 volte inferiore“.

Il Dottor Bacco conferma che l’estate potrà darci una mano: “Si prevede che l’aggressività del virus sarà molto più bassa nei mesi estivi e quindi di conseguenza i contagi saranno ridimensionati”.

Ciò non significa però che il problema è definitivamente risolto, nè che il Covid-19 non possa comunque rappresentare ancora un pericolo.

“La mia idea è che non sparirà, come invece ha fatto la Sars. Il virus presenta delle sensibili mutazioni, realizzate anche in tempi brevi. Questo rende sempre più difficile realizzare un vaccino univoco, buono per un tempo prolungato“.

