Provvedimento drastico annunciato dal presidente Duterte per contenere il contagio da Coronavirus nelle Filippine. Gli studenti potranno tornare sui banchi si scuola solo quando sarà disponibile un vaccino.

Una Fase 2 che potrebbe durare molto, molto a lungo. Diversi mesi nella migliore delle ipotesi. E’ quello che si apprestano a vivere gli studenti filippini, costretti a casa come la quasi totalità dei loro colleghi nel mondo a partire dallo scorso marzo, quando le scuole sono state chiuse .

Si parla di oltre 25 milioni di ragazzi nel complesso, che inizialmente avrebbero dovuto varcare i cancelli degli istituti scolastici alla fine di agosto. La situazione pandemica tuttavia invita alla prudenza, e mentre nel mondo si ragiona su come riportare i giovani nelle aule in sicurezza, il presidente Duterte sembra intenzionato a intraprendere una via più drastica.

Coronavirus, Filippine: studenti a casa fin quando non ci sarà vaccino

Sicurezza prima di tutto dunque. “Se nessuno avrà un diploma, pazienza“, ha concluso il presidente Rodrigo Duterte durante un discorso televisivo. Per il leader filippino infatti “non ha senso parlare di riapertura, a meno che gli studenti non siano davvero sicuri“. E questa sicurezza, nella visione di Duterte, passa inevitabilmente per la scoperta di un vaccino, in grado di immunizzare la popolazione.

Tempi che si prospettano quindi quanto mai lunghi. I ricercatori a lavoro sullo sviluppo di un vaccino contro il nuovo Coronavirus sono tanti e dislocati in tutto il mondo, ma nonostante i risultati in molti casi incoraggianti, la strada è ancora molto lunga. Con ogni probabilità se ne parlerà nel 2021, al netto dei tempi necessari non tanto per lo sviluppo quanto per i test e la produzione su larga scala.

