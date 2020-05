Continuano i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle normative anticovid. Nella giornata di ieri, prima domenica della Fase 2, le multe elevate sono state oltre 700.

La movida e gli assembramenti in genere continuano ad essere i temi più caldi del momento. Ad essere “accusati” sono in primis i giovani, tornati a riempire i luoghi di aggregazione più popolari in molti casi senza adottare le dovute precauzioni. A destare maggiore preoccupazione però sono le persone che, nonostante l’obbligo di quarantena, abbandonano l’abitazione. In questo caso è prevista la denuncia.

Intanto, sono stati diffusi dal Ministero dell’Interno i dati relativi ai controlli eseguiti dalle forze dell’ordine nella giornata di ieri, prima vera domenica dall’inizio della Fase 2. Numerosissime le verifiche eseguite, da nord a sud, tanto sui privati cittadini quanto sulle attività commerciali.

Fase 2, Multe: nella giornata di domenica controllate oltre 120 mila persone

Complessivamente sono state 762 le persone multate ieri. Controlli su larga scala su tutto il territorio nazionale, con verifiche che hanno riguardato 120.420 persone e 30.221 attività commerciali. Oltre alle sanzioni amministrative – fa sapere il Viminale – si registrano anche 8 denunce. Sei di queste per falsa dichiarazione o attestazione, le altre due per allontamento dall’abitazione nonostante l’obbligo di quarantena.

Controlli che come dicevamo hanno riguardato non solo i cittadini ma anche le attività commerciali. Le sanzioni elevate ai titolari di esercizi di vario tipo sono state in tutto 32, seguite da 4 provvedimenti di chiusura. Controlli che proseguiranno allo stesso ritmo anche nelle prossime settimane, in virtù delle preoccupazioni per un possibile aumento del numero dei contagi.

Nella sola settimana dal 18 al 24 maggio – fa sapere ancora il Ministero dell’Interno – sono state controllate 881.355 persone e 342.295 attività commerciali.

