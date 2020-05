Da domani, 25 maggio la riapertura della fase 2 si completa con palestre e piscine: le nuove norme di sicurezza anti Covid-19

Da lunedì 25 maggio la fase 2 si arricchisce con un altro tassello: la riapertura di impianti sportivi come palestre e piscine. Ovviamente non potrà essere tutto come prima, visto che a causa del Covid-19 sono state imposte dal governo alcune norme di sicurezza. L’attività sportiva al chiuso di milioni di italiani ricomincia all’insegna del rispetto della distanza di sicurezza e dalla sanificazione di ambienti e attrezzi. Domani, però, non riapriranno le strutture in Lombardia (lo faranno soltanto dal 31 maggio) e in Basilicata (il 3 giugno), mentre a Bologna rimarranno chiuse le piscine comunali fino alla fine di questo mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2 Veneto, riaprono i parchi divertimento e non solo: c’è l’ok da lunedì

Fase 2, da domani riaprono piscine e palestre: le norme anti Covid-19 da rispettare

Per far si che le attività sportive ripartano senza rischio di favorire il contagio, bisognerà seguire i protocolli delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni. La norma più importante da rispettare è quella della distanza l’uno dall’altro, fissata in 2 metri in palestra e 7 metri quadrati in piscina. In vasca, infatti, dovrà essere garantita questa superficie a disposizione per ogni persona, mentre per quanto riguarda sdraio e lettini la distanza per i non conviventi è di 1 metro e mezzo. Sarà obbligatoria la disinfezione degli attrezzi dopo ogni uso e il cambio di scarpe all’ingresso. Gli impianti saranno dotati di gel disinfettanti e, non obbligatoriamente, i termoscanner per rilevare la temperatura corporea. Si entra in mascherina, ma dovrà essere tenuta durante l’attività fisica: vale soltanto per gli allenatori.

LEGGI ANCHE >>> Fase 2, palestre dal 25 maggio e cinema dal 15 giugno: l’Italia riparte