Perugia: cittadino straniero fa colazione e lascia 500 euro di mancia. “E’ un contributo inviatomi dal mio Paese, ma serve più a voi che a me in questo momento”, ha riferito l’uomo. Dall’Umbria arriva uno splendido gesto di solidarietà.

(Getty Images)Perugia: ordina una colazione, consuma il caffè e lascia 500 euro di mancia. L’ultimissimo episodio di maxi donazioni è avvenuto a Umbertide, dove un signore di nazionalità inglese si è anche superato in questa splendida gara alla solidarietà.

Perugia, 500 euro di mancia a un bar in fase 2

“E’ un contributo inviatomi dal mio Paese. In questo momento serve più a voi che dovete ripartire che a me”, sono state queste le toccanti parole riferite dall’uomo nell’occasione. Lo straniero ha così rinunciato al sussidio ottenuto per donarlo al suo bar preferito che frequenta ogni giorno.

Oltre la nazionalità però non si sa altro sulla persona in questione: i titolari del bar, giustamente, ci tengono a tutelarne la privacy. Le uniche cose che fanno sapere è che è un pensionato che vive ormai da tempo in città insieme alla moglie dal momento che i due sono sempre stati innamorati dell’Umbria.

I proprietari della struttura, tre amici, raccontano come sono andate le cose: “Una volta bevuto il caffè e mangiata una pasta, il cliente è arrivato davanti alla cassa e invece di tirare fuori le monete ha estratto una banconota da 500 euro”. Inevitabile anche lo stupore dei tanti presenti che hanno assistito alla scena.

L’uomo – spiegano i titolari – ha riferito di conoscere bene i sacrifici che la caffetteria ha dovuto affrontare, così come di comprendere le incognite verso cui questa andrà in questa enigmatica fase 2. Così da lì è scattato il suo generosissimo contributo. “Non nascondiamo che ci siamo commossi quando il nostro amico ha voluto farci questo regalo”, raccontano i proprietari.