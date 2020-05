Continuano a salire i malati da Coronavirus in Lombardia. Dato in netto miglioramento, invece, nelle altre regioni italiane.

Siamo a quasi due settimane dal 3 giugno, data fatidica per la riapertura per gli spostamenti tra le regioni, eppure c’è chi ha già riaperto i propri confini, senza considerare le scelte del Governo. Infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ci va con i piedi di piombo, annunciando che la riapertura ci sarà solamente se la curva dei contagi continuerà a scendere. Infatti speranza ha avvisato tutti i governatori, annunciando che gli spostamenti potranno avvenire solamente per “assoluta necessità”.

In merito alle riaperture, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia ha annunciato che riapriranno solamente le regioni che avranno i numeri in regola. Infatti come afferma lo stesso Boccia: “Se una regione è a basso rischio, probabilmente sarà consentito lo spostamento. E se è ad alto rischio, di sicuro non potrà ricevere ingressi da altre regioni. Ma speriamo non sia così“.

Intanto i bollettini della Protezione Civile continuinano a lanciare segnale positivi, con un continuo calo dei malati attuali. Infatti ieri su oltre 71mila tamponi, i nuovi contagi sono stati solamente 642, dati che continuano a sprizzare ottimismo. Ad oggi, infatti i malati di Coronavirus sono solamente 60.960, con un aumento costante del nuemro dei guariti.

Coronavirus, continuano ad aumentare i malati in Lombardia

Ma se tutti le regioni continuano a far registrare un trend positivo, con ben 8 regioni a zero nuovi contagi, c’è una regione che è simbolo di questa epidemia. Stiamo parlando della Lombardia, dove si è verificato il primo focolaio a Codogno. Infatti, proprio la regione lombarda è l’unica regione con i nuovi contagi in continuo aumento.

Infatti nella giornata di ieri l’incremento dei nuovi malati è stato di 44 pazienti. Un dato non casuale, infatti dei nuovi contagi nella penisola circa il 50% sono stati registrati proprio in Lombardia (316 su 642). Ma questo non è l’unico dato che condanna la regione lombarda, infatti ben il 50% dei nuovi decessi sono registrati tra Lombardia e Piemonte.

Come detto però ci sono anche regioni che stanno iniziando a segnare l’assenza di nuovi decessi. Sono ben 8 le regioni a zero decessi e sono: Molise, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia, Puglia e Trentino Alto Adige. Inoltre in Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano non si registrano nuovi casi. Inoltre rispetto alle previsioni, il Veneto ha raggiunto nella giornata odierna lo zero nuovi contagi.

